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لبنان
عملية خطف في البقاع تنتهي بعد ساعة!
Lebanon 24
29-01-2021
|
14:47
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أقدم مجهولون يستقلون "رانج روفر أسود - زجاجه حاجب للرؤية من دون لوحات، على خطف المواطن ( ن. م. ح) من على الطريق الدولي في النبي عثمان - قرب حلويات عيسى في البقاع الشمالي لمدة ساعة ثم اطلقوه، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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