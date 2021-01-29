لبنان

عملية خطف في البقاع تنتهي بعد ساعة!

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:47
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أقدم مجهولون يستقلون "رانج روفر أسود - زجاجه حاجب للرؤية من دون لوحات، على خطف المواطن ( ن. م. ح) من على الطريق الدولي في النبي عثمان - قرب حلويات عيسى في البقاع الشمالي لمدة ساعة ثم اطلقوه، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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لبنان

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