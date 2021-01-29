عملية خطف في البقاع تنتهي بعد ساعة!

أقدم مجهولون يستقلون "رانج روفر أسود - زجاجه حاجب للرؤية من دون لوحات، على خطف المواطن ( ن. م. ح) من على الطريق الدولي في النبي عثمان - قرب حلويات عيسى في البقاع الشمالي لمدة ساعة ثم اطلقوه، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.