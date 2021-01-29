لبنان

بري يعلّق على أحداث طرابلس: لتصفية الحسابات وصراع الاجندات الخارجية التي بدات ألسنة نيرانها تندلع على نحو مشبوه

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:47
A-
A+
Doc-P-788981-637475286315007617.jpg
Doc-P-788981-637475286315007617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطورة ما حصل ويحصل في طرابلس وقال: "دائما وابدا القلب موضعه الى جهة الشمال... وطرابلس هي القلب وهي كل جهات الوطن  فالمطلوب اليوم قبل الغد ممن بيدهم الحل والربط خاصة المعنيون في حكومة تصريف الأعمال من موقع مسؤولياتهم  عن ادارة شؤون البلاد والعباد ، أيضا وايضا المعنيون بتشكيل حكومة "انقاذ ومهمة" ومن معرقلي تشكيلها في أي موقع كانوا المبادرة والتحرك سريعا لإطفاء الحرائق السياسية والامنية والمعيشية والانمائية والصحية وتصفية الحسابات وصراع الاجندات الخارجية التي بدات ألسنة نيرانها تندلع على نحو مشبوه ومريب من صورة المشهد".
 
وتابع: "نعم المطلوب فورا ان يقلع الجميع عن إستخدام وجع الناس، وجوعهم، وألمهم وقلقهم وخوفهم على المصير في أي إستثمار سياسي رخيص ، لتحصيل مواقع وزارية او إدارية على حساب مصير الوطن الذي للاسف تحاول بعض العقول الشيطانية واصحاب المصالح المشبوهة في الداخل والخارج ان ترسم يائسة معالم مستقبله من بوابة الشمال الذي كان ابناؤه وسيبقون طليعة المدافعين عن وحدته وعن عروبته وسلمه الاهلي و عن صيغة التعايش الفريد فيه" .

وأضاف بري: "كما الإمعان في حرمان الشمال وعكار والهرمل وأحياء طرابلس في التبانة والمنكوبين وجبل محسن وابي سمراء و باب الرمل والبحصاص  والزاهرية والسويقه وكل احياء المدينة الابية مرفوض ولم يعد جائزا الاستمرار في تجاهل تداعياته التي تستوجب عناية فائقة  وتستدعي التحرك العاجل لرفع المعاناة وتأمين العيش الكريم لأبناء هذه المدينة وهذه المناطق. وأيضا يجب التوقف مليا أمام  الحرائق التي أشعلت ليل أمس بشكل مدروس وممنهج و مخطط له ، للمباني الرسمية والمرافق العامة والمؤسسات البلدية والتربوية والقضائية فهي مدانة ومستنكرة ولا تمت لابناء  طرابلس بصلة لا من قريب ولا بعيد".
وختم بري: "آن الاوان كي يتحمل الجميع مسؤولية انقاذ الشمال لانقاذ الوطن فهل نفعل؟ ام نبقى متفرجين على الحرائق تندلع من جهة الشمال حيث قلب الوطن "طرابلس" ... فإذا ما أحترق القلب لن يبقى لبنان".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:53 | 2021-01-29
17:36 | 2021-01-29
17:32 | 2021-01-29
17:29 | 2021-01-29
17:25 | 2021-01-29
17:20 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website