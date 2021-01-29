إطلاق نار على مواطن في طرابلس

أفاد مراسل "لبنان 24" عن إقدام مجهول على إطلاق النار على مواطن أثناء مروره في منطقة السكة البيضاء في ابي سمراء بطرابلس.





وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب حتى الآن. وقد أصيب المواطن بطلقة نارية ما استدعى نقله الى مستشفى الشفاء للعلاج من قبل الجمعية الطبية الاسلامية.وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب حتى الآن.