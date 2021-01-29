لبنان

إطلاق نار على مواطن في طرابلس

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:53
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن إقدام مجهول على إطلاق النار على مواطن أثناء مروره في منطقة السكة البيضاء في ابي سمراء بطرابلس.
وقد أصيب المواطن بطلقة نارية ما استدعى نقله الى مستشفى الشفاء للعلاج من قبل الجمعية الطبية الاسلامية.

وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة من دون معرفة الاسباب حتى الآن.
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