لبنان

وهبي تسلم رسالة من بوريطة

Lebanon 24
29-01-2021 | 15:04
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه رسالة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، عبر فيها  عن الشكر والتقدير للمواقف التي يتخذها لبنان  تأييداً ودعماً للملكة المغربية التي تعزز الروابط  والعلاقات بين البلدين. ووجه الوزير بوريطة في هذه المناسبة دعوة  للوزير وهبه لزيارة المملكة المغربية لبحث سبل توطيد علاقا البلدين والتشاور في قضايا اقليمية ودولية.
 
 
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