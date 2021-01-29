لبنان

ما حقيقة إقفال الجامعة الأميركية في بيروت أبوابها؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:59
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صدر عن مكتب الاعلام في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) البيان التالي:

"قرأنا في جريدة الجمهورية صباح اليوم الجمعة 29 كانون الثاني 2021 مقالاً بعنوان "الجامعة الأميركية تدرس جدياً إقفال أبوابها".

يود المكتب الاعلامي في الجامعة الأميركية في بيروت أن ينفي جملة وتفصيلا كل ما ورد في هذا المقال في جريدة الجمهورية وكل ما كتب في هذا الإطار في الأيام السابقة والذي لا يمت إلى الواقع بأي صلة.

وإذ ينفي المكتب كل ما جاء في المقال، يتمنى على كل من يريد أن يكتب عن الجامعة أن يتواصل مع مكتبها الإعلامي من أجل أي سؤال أو استيضاح.

وتؤكد الجامعة مجددا أنها موجودة في بيروت وفي لبنان خدمة لأبناء لبنان والمنطقة منذ العام 1866، رسالتها التعليم العالي وتحضير طلاب كي ينطلقوا إلى المجتمع من أجل إحداث تغيير نحو الأفضل، ليكون للبنان ولكل أبناء المنطقة حياة، وتكون لهم حياة".
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