سماع دوي انفجار في طرابلس ناجم عن تفجير قنبلة صوتية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " في طرابلس بأن دوي انفجار سمع، ومصدره سرايا طرابلس، تبين انه ناتج عن قيام القوى الامنية بتفجير قنبلة صوتية غير منفجرة كانت ألقيت خلال أحداث ليل أمس على باحة السرايا.