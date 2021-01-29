محتجون أمام الداخلية تضامناً مع طرابلس واعتراضا على تردي الاوضاع

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن محتجين يتجمعون أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع، تضامنا مع طرابلس واعتراضا على تردي الاوضاع المعيشية في ظل الاقفال العام. ورددوا هتافات نددوا فيها بالسياسات المالية والاقتصادية".