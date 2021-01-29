رئيس بلدية يعلن إصابته بكورونا

أعلنت بلدية النبطية في بيان، اصابة رئيسها الدكتور احمد كحيل بفيروس كورونا، بعدما أتت نتيجة الــPCR ايجابية.





وتمنت على جميع المواطنين "التزام الحيطة والحذر والتقيد بإجراءات السلامة العامة".