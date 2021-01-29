لبنان

ميقاتي رداً على بستاني: عليك بمراجعة ملفاتك جيداً

Lebanon 24
29-01-2021 | 16:30
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رد الرئيس نجيب ميقاتي على ما ادلت به الوزيرة السابقة ندى البستاني في موضوع بواخر استجرار الطاقة الكهربائية. وقال: "حضرة الوزيرة عليك بمراجعة ملفاتك جيداً لا سيما الرسالة المفصلة التي وجهتها الى مجلس الوزراء خلال مناقشة الملف المتعلق بالكهرباء والتي سجلت فيها الملاحظات الكاملة على موضوع البواخر. والسؤال لماذا لم تتم الموافقة على طلب "نور الفيحاء" مع العلم  باننا طالبنا بوضوح باجراء مناقصة شفافة".
 

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