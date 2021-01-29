ميقاتي رداً على بستاني: عليك بمراجعة ملفاتك جيداً

حضرة الوزيرة عليك بمراجعة ملفاتك جيدا لا سيما الرسالة المفصلة التي وجهتها الى مجلس الوزراء خلال مناقشة الملف المتعلق بالكهرباء والتي سجلت فيها الملاحظات الكاملة على موضوع البواخر.والسؤال لماذا لم تتم الموافقة على طلب "نور الفيحاء" مع العلم باننا طالبنا بوضوح باجراء مناقصة شفافة
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 29, 2021
حضرة الوزيرة عليك بمراجعة ملفاتك جيدا لا سيما الرسالة المفصلة التي وجهتها الى مجلس الوزراء خلال مناقشة الملف المتعلق بالكهرباء والتي سجلت فيها الملاحظات الكاملة على موضوع البواخر.والسؤال لماذا لم تتم الموافقة على طلب "نور الفيحاء" مع العلم باننا طالبنا بوضوح باجراء مناقصة شفافة