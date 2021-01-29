لبنان

بدء تجمع المحتجين عند ساحة النور

Lebanon 24
29-01-2021 | 16:18
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بدأ عدد من المحتجين بالتجمع عند ساحة النور في طرابلس لاستكمال الاعتصام اليومي احتجاجاً على الاوضاع المعيشية.

ويشهد اليوم انتشار مكثف للجيش اللبناني في احياء طرابلس وخاصة محيط ساحة النور وسرايا طرابلس وذلك منعاً لتكرار سيناريو شغب البارحة.
 
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