درويش: كلام ميقاتي هو دعوة للدولة لتلقّف الفرصة الأخيرة

أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب الدكتور علي درويش، أنّ كلام الرئيس نجيب ميقاتي اليوم عبر قناة "الجديد" وتحذيره من "ذهاب الأمور نحو الأسوأ"، هو دعوة للدولة لتلقّف "الفرصة الأخيرة" قبل أن تخرج الأمور عن سيطرة الجميع.وقال درويش في حديث لـ"لبنان 24"، على هامش مشاركته بلقاء فاعليات طرابلس الذي دعت إليه دار الفتوى في طرابلس، إنّ "كلام الرئيس ميقاتي كان واضحاً وهو أنّه في حال تفاقمت الأمور أكثر فهي ستخرج عن سيطرة الجميع".وحذّر من أنّه "إذا حصل أي تلكّؤ من الدولة في تلقّف هذه الفرصة الأخيرة لناحية إعطاء الناس حقوقهم وقيام الأجهزة الإدارية والعسكرية بدورها في المدينة، فنحن ذاهبون إلى الأسوأ".وأوضح أنّ كلام الرئيس ميقاتي "هو بمثابة صرخة تحذير وتوصيف للواقع وهو رسالة واضحة بأنّه في حال تفاقمت الأمور فهي ستخرج من أيدي الجميع".