لبنان

لبنان وقع والبنك الدولي اتفاق قرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الامان

Lebanon 24
29-01-2021 | 16:37
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وقع لبنان والبنك الدولي اتفاق قرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي، خلال اجتماع عقد في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في حضور الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، رمزي المشرفيه وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وماري لويز أبو جودة.
 
وحضر عن البنك الدولي مدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه، ومنى كوزي، وحنين السيد، وزينة خليل وجيهان راشد.
يشار الى أن القرض الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، على أن تحيله الحكومة لاحقا كمشروع مرسوم إلى مجلس النواب.
 
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