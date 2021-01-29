لبنان وقع والبنك الدولي اتفاق قرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الامان

وقع لبنان والبنك الدولي اتفاق قرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي، خلال اجتماع عقد في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في حضور الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، رمزي المشرفيه وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وماري لويز أبو جودة.

وحضر عن البنك الدولي مدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه، ومنى كوزي، وحنين السيد، وزينة خليل وجيهان راشد.