لبنان

إبراهيم يعلن عن مفاجأة سارة حول اللبنانيين الموقوفين في الإمارات

Lebanon 24
29-01-2021 | 16:46
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كشف مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم في لقاء مع "الحرة" اليوم الجمعة، أن قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في الإمارات ستشهد انفراجاً "خلال الساعات المقبلة". 

وأكد إبراهيم، في مقابلة مع الإعلامية ليال الإختيار في برنامج "المشهد اللبناني"، وجود موقوفين في الإمارات، مشيرا إلى أنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ زهاء سنتين "لحلحلة هذه الملفات".

وأضاف إبراهيم، في اللقاء الذي سجل الجمعة وسيبث كاملاً يوم الاثنين المقبل، "لن أتكلم ما هي هذه الملفات، لأننا لم نصل إلى الخواتيم..". 

بيد أن إبراهيم أكد أن السلطات اللبنانية موعودة من قبل نظيرتها الإماراتية "بشكل رسمي بأنه سيتم إطلاق سراح وإعادة مجموعة كبيرة إلى لبنان خلال الساعات المقبلة".

وردا على سؤال بشأن عدد الموقوفين، قال مدير عام الأمن العام إن العدد "وصل إلى 30"، قبل أن يكشف أن "نصفهم سيعود خلال ساعات".
 
 
 
المصدر: الحرة
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