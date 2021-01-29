لبنان

ماكرون في لبنان للمرة الثالثة.. قريباً؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 17:25
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "سيقوم بزيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية"، وأشار في حديث الى "العربية" إلى أن "النظام اللبناني بمأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب".
 
وقال ماكرون إنّ "خارطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة ولا حلول اخرى متاحة". 

وأكد ماكرون أنه "يجب تجنب خطأ عام 2015 عندما استبعدت القوى الإقليمية عن الاتفاق مع إيران"، وقال إن "الوقت المتبقي لنا لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير جدا"، ورأى أنه "يجب ضم السعودية إلى أي مفاوضات بشأن اتفاق مع إيران"، ولفت إلى أن "التفاوض مع إيران سيكون صارما جدا".
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