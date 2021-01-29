بعد الجريمة التي اُرتكبت في البقاع.. "OLX" توضح

بعد الجريمة التي اُرتكبت في البقاع من خلال عملية بيع سيارة على تطبيق "OLX"، وأدت الى وفاة مواطن، صدر عن "OLX Lebanon" البيان التالي:

"تتقدم إدارة OLX Lebanon، بأحرّ التعازي من أسرة السيد ويزاني، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. لقد تداولت وسائل الإعلام خبر مقتل السيد ويزاني بعد استدراجه عبر تطبيق OLX لمقابلة شخص آخر. نحن نشعر بالحزن والأسى، إذ أن الهدف من المنصة هو خلق فرص اتصال بين المشتري والبائع. ومع ذلك، من المهم أن نوضح أننا لسنا سوى وسيط ولا نتحكم بأي شكل في الاتصالات التي تحدث خارج المنصة.وإذ نبدي حرصنا التام على سلامة مستخدمينا ونعمل باستمرار على تحسين تدابير الثقة والأمان، والسعي لأخذ كافة الاحتياطات التي يمكن اتخاذها أثناء استخدام المنصة.على سبيل المثال لا الحصر، ننصح المستخدمين بما يلي:• عدم مشاركة المعلومات الشخصية مطلقًا• التأكّد من الجودة• مقابلة المشتري / البائع في مكان عامبدوره قال المتحدث الرسمي في OLX Lebanon، جون نوجا، والمدير الإقليمي فيها: "نشجع كل المستخدمين على الإبلاغ والتواصل معنا بشأن أي نشاط أو إعلان مشبوه على المنصة ونعّد بالقيام دائمًا بما يلزم." مضيفاً: "نضع أنفسنا بتصرف الجهات المختصة، لتبقى قاعدتنا الأولى والأهم السلامة العامة".