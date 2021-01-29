المديرية العامة للتعليم المهني تعلن التزامها بكل ما يصدر عنها رسميا

استنكرت المديرية العامة للتعليم المهني في بيان، "ما ورد في البيان الذي يتم تداوله باسم لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، وتؤكد أنه لم يتم التواصل مع أية جهة في المديرية وتنفي ما ورد في البيان لجهة احتساب الساعات تلقائيا خلال الاضراب الذي دعت اليه رابطه التعليم المهني والتقني وتؤكد المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التزامها بكل ما يصدر عنها رسميا بشخص مديرها العام الدكتورة هنادي بري التي هي على مسافة واحدة من جميع الافرقاء وهدفها الاساسي تطوير التعليم المهني والوصول به الى بر الامان".