الغرفة الدولية للملاحة ناشدت المسؤولين إيجاد حل سريع لمعضلة تحويل الأموال إلى الخارج

أكدت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ببيان، أن "استمرار المصارف بمنع تحويل الأموال إلى الخارج، أدى إلى تراجع القدرة الانتاجية لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت وجودة الخدمات التي تقدمها للبواخر ولعملائها".

وأضافت: "إن الشركة المشغلة لمحطة الحاويات BCTC لا تزال غير قادرة على تحويل الأموال من حساباتها في المصارف الى الموردين في الخارج ، لشراء قطع الغيار التي هي بأمس الحاجة اليها لتصليح تجهيزاتها، من معدات وآليات وروافع ومقطورات، التي أصيبت بأضرار بانفجار المرفأ في 4 اب من العام الماضي".

وأوضحت أن "تراجع القدرة الانتاجية في محطة الحاويات مع تعليق عمليات تفريغ بواخر الحاويات وتحميلها على رصيف المحطة رقم 16، بسبب سوء الأحوال الجوية، أديا الى تجدد أزمة ازدحام البواخر خارج المرفأ التي ارتفع عددها إلى 11 باخرة حتى ظهر اليوم".

وأشارت الى ان "استمرار هذا الازدحام سيدفع الخطوط الملاحية التي تتعامل مع مرفأ بيروت ، إلى فرض رسوم ازدحام Congestion surcharges لتغطية كلفة هذا الانتظار والتي سيتحملها كالعادة المستهلك اللبناني".

وناشدت الغرفة مجددا المسؤولين "إيجاد حل سريع لمعضلة تحويل الأموال إلى الخارج لتتمكن محطة الحاويات من استعادة عافيتها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها والمحافظة على دورها المحوري في المنطقة".