سفير تركيا ابدى بعد بعد لقائه دياب استعداد بلاده للمساعدة في إعادة ترميم ما احرق في طرابلس

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب سفير تركيا في لبنان هاكان تشاكل، في حضور الوزير رمزي المشرفية ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.



وأبدى السفير التركي استعداد بلاده "للمساعدة في إعادة ترميم مبنى بلدية طرابلس والسرايا والمحكمة الشرعية جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وأيضا امكانية تقديم مساعدات اجتماعية للعائلات الأكثر فقرا في طرابلس والمتضررة من الأحداث".