اللقاء الأرثوذكسي ينعي قدس الارشمندريت الكسي مفرج

صدر عن اللقاء الارثوذكسي البيان التالي: ببالغ الحزن والأسى ننعي اليكم إنتقال المثلث الرحمات الارشنمدريت الكسي( مفرج) الى الاخدار السماوية خادم رعية القديس نيقولاوس وكاتب تاريخ زمن بيروت الجميل. بأسم اللقاء الارثوذكسي وأمينه العام نتقدم من متروبوليت بيروت الياس(عودة) والآباء الأفاضل، ومن عائلته والى كل من أحبه بالمواسات القلبية و نصلي:يا ربّ، أرح نفسَ عبدك الارشمندريت الكسي الراقد، في مكانٍ نيّر، في مكانٍ نضر، في مكان راحة، حيث لا وجعٌ ولا حزنٌ ولا تنهُّد.ومع القديس بولس نردد : أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟المسيح قام ... حقا قام