اعتصام في ساحة ايليا... تضامناً مع طرابلس

نفذت مجموعة من حراك صيدا وقفة تضامنية في ساحة ايليا مع ثوار طرابلس ورفضا للقمع والعنف وللتصريحات التي صدرت عن نواب مدينة طرابلس .

بعد ذلك انطلق الشبان بمسيرة باتجاه بلدة صيدا للمطالبة بدعم الأسر الفقيرة في المدينة.