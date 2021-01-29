لبنان

اعتصام في ساحة ايليا... تضامناً مع طرابلس

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:22
A-
A+
Doc-P-789055-637475414054669945.jpg
Doc-P-789055-637475414054669945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت مجموعة من حراك صيدا وقفة تضامنية في ساحة ايليا  مع ثوار طرابلس ورفضا للقمع والعنف وللتصريحات التي صدرت عن نواب مدينة طرابلس .
بعد ذلك انطلق الشبان بمسيرة باتجاه بلدة صيدا  للمطالبة بدعم الأسر الفقيرة في المدينة.
مواضيع ذات صلة
نفذت مجموعة من حراك صيدا وقفة تضامنية في ساحة ايليا مع ثوار طرابلس ورفضا للقمع والعنف وللتصريحات التي صدرت عن نواب مدينة طرابلس
lebanon 24
30/01/2021 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ساحة إيليا في صيدا تتضامن مع محتجي طرابلس (صور)
lebanon 24
30/01/2021 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تجنح إلى التهدئة.. والحلّ بالأمان الإجتماعي
lebanon 24
30/01/2021 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر" يوضح حقيقة توقيف أحد المنتسبين له لمشاركته بأحداث طرابلس
lebanon 24
30/01/2021 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:59 | 2021-01-30
00:46 | 2021-01-30
00:24 | 2021-01-30
00:08 | 2021-01-30
00:01 | 2021-01-30
23:55 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website