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لبنان
انقاذ مواطنين محاصرين داخل عدد من السيارات على جبل صنين
Lebanon 24
29-01-2021
|
18:29
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انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠١/٢٩ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل عدد من السيارات الرباعية الدفع على جبل صنين.
وقد تم التاكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
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