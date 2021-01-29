انقاذ مواطنين محاصرين داخل عدد من السيارات على جبل صنين

انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠١/٢٩ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل عدد من السيارات الرباعية الدفع على جبل صنين.



وقد تم التاكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.