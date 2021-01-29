لبنان

انقاذ مواطنين محاصرين داخل عدد من السيارات على جبل صنين

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:29
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انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام  الساعة ١٧:١٥  من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠١/٢٩  مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل عدد  من السيارات الرباعية الدفع على جبل صنين.

وقد تم التاكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
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الدفاع المدني

صنين

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