مستشار الحريري رداً على بيان بعبدا: العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور

غرد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حسين الوجه عبر "تويتر" وكتب "تعقيباً على بيان القصر: رئيس الجمهورية مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد الى ما قبل الطائف. العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور ".