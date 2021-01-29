لبنان

وفيات كورونا الى مزيد من الارتفاع... ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:47
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3125 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 296282. كما تم تسجيل 59 حالة وفاة. 
 
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