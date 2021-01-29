جنبلاط يغرّد عن طرابلس... هذا ما قاله!

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تغريدة على حسابه عبر "تويتر" جاء فيها "طرابلس صبرا على البلوى فكم صُهِرت سبائك الذهب الغالي فما احترقا. كبير انت يا توفيق سلطان يا ابن الفيحاء الوطنية العربية. كبير انت يا ابا راشد وغيرك اقزام سلطة ومال وجاه. كفى لاهل السلطة العمياء الحاقدة تاريخيا كفى العبث بطرابلس كما عبثت في بيروت وغير بيروت".