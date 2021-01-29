الاحتجاجات مستمرة في طرابلس.. الجيش يطوق ساحة النور

ولاحقاً، تمكنت عناصر الجيش من فرض سيطرتها في ساحة النور ومحيط سرايا طرابلس بالاضافة لانتشار مؤلل في منطقة التل والشوارع الرئيسية المؤدية لساحة النور حيث تعمل على ضبط المحتجين ومنع اي تطور للشغب .

وأشارت المعلومات الى أن مجموعة واحدة وصغيرة من المحتجين تتنقل بين ساحة النور ومنطقة التل حيث تعمد الى رشق الجيش بالحجارة ومحاولة افتعال شغب، في حين ان الجيش يستمر بملاحقتهم منعاً لحصول اي شغب اضافي.

الى ذلك، ابعدت عناصر الجيش المحتجين عن مبنى سرايا طرابلس وساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، حيث تفرقوا في الشوارع المتفرعة من الساحة وقاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة.