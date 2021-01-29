لبنان

الاحتجاجات مستمرة في طرابلس.. الجيش يطوق ساحة النور

Lebanon 24
29-01-2021 | 19:10
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تجمع عدد من الشبان امام مدخل سرايا طرابلس وقاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة وهم يرددون "بدنا ناكل جوعانين"، وتقوم القوى الأمنية بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

ونفذت عناصر من الجيش إنتشارا امنيا في محيط ساحة عبد الحميد كرامي"النور" وفرع مصرف لبنان عند المدخل الشمالي للمدينة وعند تقاطع طريق بولفار فؤاد شهاب طريق - المئتين.

كما استقدم الجيش فرقة من مغاوير البحر التي بدأت تنفذ انتشاراً ودوريات في محيط ساحة النور، كما قامت عناصر واليات الجيش بالتحرك في ساحة النور وملاحقة من يقومون برمي الحجاوة باتجاههم.
الى ذلك، ابعدت عناصر الجيش المحتجين عن مبنى سرايا طرابلس وساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، حيث تفرقوا في الشوارع المتفرعة من الساحة وقاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة.
ولاحقاً، تمكنت عناصر الجيش من فرض سيطرتها في ساحة النور ومحيط سرايا طرابلس بالاضافة لانتشار مؤلل في منطقة التل والشوارع الرئيسية المؤدية لساحة النور حيث تعمل على ضبط المحتجين ومنع اي تطور للشغب .
وأشارت المعلومات الى أن مجموعة واحدة وصغيرة من المحتجين تتنقل بين ساحة النور ومنطقة التل حيث تعمد الى رشق الجيش بالحجارة ومحاولة افتعال شغب، في حين ان الجيش يستمر بملاحقتهم منعاً لحصول اي شغب اضافي.
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