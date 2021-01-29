الهدوء يسيطر على ساحة النور.. والجيش ينتشر بكثافة في طرابلس

يسيطر هدوء على طرابلس مع وجود عدد قليل من المتظاهرين، وسط انتشار كثيف لعناصر وآليات الجيش في ساحة النور.

وكانت العناصر العسكرية تقدّمت باتجاه مجموعة من المتظاهرين في الشوارع المحيطة للساحة، وقامت بمحاصرتهم ومنعهم من رشق الحجارة.

وحالياً، ينفذ الجيش انتشاراً في كل شوارع طرابلس، في حين أفيد عن تقدم الآليات العسكرية باتجاه قصر الوزير فيصل كرامي.

إلى ذلك، قال مصدر أمني شارك في الإجتماع في وزارة الداخلية لقناة الـ"MTV" أنّ "أسماء من أحرقوا بلدية طرابلس وصورهم باتت في حوزة القوى الأمنية وبعضهم من غير اللبنانيين".

الجيش ينتشر في كل شوارع #طرابلس خصوصا في ساحة النور. ويتقدم الجيش الشوارع المحيطة للساحة لمنع اي رمي للحجارة. وبدا واضحا تراجع الاعداد المشاركة الليلة. pic.twitter.com/ROnt6nalYw