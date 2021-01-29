لبنان

اجتماع للعلماء بدار الفتوى طرابلس.. وتأكيد على مسؤوليات المرجعيات الامنية في حفظ الامن

Lebanon 24
29-01-2021 | 20:46
A-
A+
Doc-P-789103-637475506098887705.jpg
Doc-P-789103-637475506098887705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت دار الفتوى في طرابلس والشمال اصحاب العلماء في منطقة الشمال لتدارس المستجدات الأخيرة في طرابلس، من الاعتداء على المحكمة الشرعية في طرابلس بالحرق وكذلك مبنى البلدية الأثري.
 
 
وأصدر المجتمعون البيان الآتي:
 
 
1- رفض الحالة الاجتماعية المأساوية التي وصلت إليها طرابلس وضواحيها، وحث الجمعيات الإغاثية على إنشاء لجنة مشتركة لتنسيق الجهود وتفعيل التقديمات، كما حض المجتمعون أغنياء طرابلس على التعاون مع هذه اللجنة التنسيقية.
 

2- أبدى المجتمعون حزنهم وألمهم للدماء التي سقطت، وطالبوا بالمحاسبة العادلة للمسؤولين عن سقوط قتلى وجرحى في الأحداث المؤسفة.


3- التأكيد على مسؤوليات المرجعيات الأمنية والسياسية في حفظ الأمن والمؤسسات العامة والخاصة بما يحقق الاطمئنان لأبناء المدينة ويكفل عدم عودة العبث والانفلات الذي حصل.


وقد أجرى سماحة مفتي طرابلس خلال الاجتماع اتصالين، أحدهما بفخامة رئيس الجمهورية والآخر بالعماد قائد الجيش، "حيث دار الحديث حول الأحداث المرفوضة المؤسفة التي عصفت بطرابلس، وتم التأكيد على تحمل المسؤولية بما يضمن سلامة مؤسسات المدينة وأمنها".
 

كما واتصل بسماحته كل من رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب، ومفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، حيث استنكروا الأحداث التي تعرضت لها طرابلس، وأكدوا تضامنهم الكامل مع أبناء المدينة، كما وأبدوا حرصهم ودعمهم لحفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي والأمني في المدينة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:59 | 2021-01-30
00:46 | 2021-01-30
00:24 | 2021-01-30
00:08 | 2021-01-30
00:01 | 2021-01-30
23:55 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website