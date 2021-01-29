لبنان

في بعلبك.. مجهولون يسلبون طبيباً سيارته و3500 دولار!

Lebanon 24
29-01-2021 | 20:57
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أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع "كيا بيكانتو" لون أسود، على سلب الدكتور "ح. ق." سيارته من نوع رانج سبورت ومبلغ حوالي 3500 دولار أميركي في محلة عمشكي في بعلبك، وفروا إلى جهة مجهولة.
 
 
 
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