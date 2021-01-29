لبنان

حريق هائل يندلع داخل مبنى في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
29-01-2021 | 21:51
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه عند الساعة 17,30 من تاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 29-1-2021، تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت مكالمة هاتفية تفيد عن نشوب حريق كبير داخل شقة في منطقة طريق الجديدة شارع الجامعة العربية.
 
 
وعلى الفور هرعت وحدات الاطفاء الى المكان وفور وصولها كانت النيران مندلعة في احدى شقق المبنى الواقعة في الطبقة الخامسة منه، لتبدأ فرق الانقاذ فوراً وبالتعاون مع الدفاع المدني عملية إخلاء المبنى من السكان المحتجزين في طوابقه، حيث تم اخلاء عائلات مؤلفة من حوالي 17 فردا بواسطة السلم الآلي العائد لفوج الاطفاء" .


وأضاف البيان: "بالتزامن مع ذلك قامت فرقة الاسعاف في الفوج بتقديم الاسعافات الأولية لسكان المبنى بعد اصابتهم بضيق في التنفس جراء استنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق وتم نقل سيدة حامل في العقد الثاني من العمر الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابتها بضيق في التنفس ، في حين عملت فرقة الاطفاء و الدفاع المدني بالسرعة المطلوبة على محاصرة النيران و إخمادها والقضاء عليها حائلة دون إمتدادها إلى باقي أرجاء المبنى، وقامت بعدها بعمليات التبريد لتأمين المكان منعا لتجدد النيران".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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