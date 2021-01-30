إتصالات عاجلة للتخفيف من لهجة بيان

جرت اتصالات عاجلة مع مسؤول كبير، للتخفيف من لهجة بيان ليلي، نوعي، قياساً على بيانات سابقة، تميزت بالتهدئة، والابتعاد عن الحساسيات، وفق أسرار "اللواء".