لبنان

إتصالات عاجلة للتخفيف من لهجة بيان

Lebanon 24
30-01-2021 | 00:01
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جرت اتصالات عاجلة مع مسؤول كبير، للتخفيف من لهجة بيان ليلي، نوعي، قياساً على بيانات سابقة، تميزت بالتهدئة، والابتعاد عن الحساسيات، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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