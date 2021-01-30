لبنان

خلافات بين مجموعات الحِراك

Lebanon 24
30-01-2021 | 00:08
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تواجه مجموعات الحراك خلافات، لا تسمح لها بإطلاق تحركات شبيهة بتحركات 17ت1، مع اندلاع الانتفاضة، قبل أكثر من سنة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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