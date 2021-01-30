تحذير من محاولة تطييف الأزمة

رأى مراقبون عبر صحيفة "العرب" اللندنية أن "محاولة تطييف الأزمة في لبنان سلاح خطير ولاسيما في هذه الظرفية الحساسة التي يمر بها لبنان"، محذرين من أن "التلاعب بالمسألة الطائفية لتحقيق أهداف سياسية أو للاحتماء بالطائفة قد يؤدي إلى انفجارات تنسف ما تبقى من هيكل لبنان المتآكل".