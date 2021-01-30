لبنان

تحذير من محاولة تطييف الأزمة

Lebanon 24
30-01-2021 | 00:24
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رأى مراقبون عبر صحيفة "العرب" اللندنية أن "محاولة تطييف الأزمة في لبنان سلاح خطير ولاسيما في هذه الظرفية الحساسة التي يمر بها لبنان"، محذرين من أن "التلاعب بالمسألة الطائفية لتحقيق أهداف سياسية أو للاحتماء بالطائفة قد يؤدي إلى انفجارات تنسف ما تبقى من هيكل لبنان المتآكل".
المصدر: العرب اللندنية
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