قالت أوساط سياسية لـ"اللواء" أنه "من المبكر التعويل على ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ما خصّ الوضع في لبنان".

وأشارت إلى انه "إلى حين تحريك الاتصالات الفرنسية بشكل فعال فإن الملف الحكومي يبقى من دون أفق في ظل الرد والرد المضاد بين بعبدا وبيت الوسط".وأشارت ان "لا معلومات محددة لدى المعنيين، عن أي اتصالات فرنسية جاهزة، باستثناء كلام الرئيس ماكرون بشأن استمرار مبادرته".