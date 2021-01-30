أدارة العمليات

تفاعلت الشائعات خلال الأحداث الدامية في طرابلس عن انتقال المواجهات إلى مناطق أخرى، وتردد أنّ شبكة منظمة أدارت العمليات في ظل غياب مدوٍّ للسلطة عن كل ما يحصل على الأرض.