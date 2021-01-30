لبنان

أدارة العمليات

Lebanon 24
30-01-2021 | 04:07
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تفاعلت الشائعات خلال الأحداث الدامية في طرابلس عن انتقال المواجهات إلى مناطق أخرى، وتردد أنّ شبكة منظمة أدارت العمليات في ظل غياب مدوٍّ للسلطة عن كل ما يحصل على الأرض.
المصدر: النهار
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