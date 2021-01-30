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لبنان
شائعات ممانعة
Lebanon 24
30-01-2021
|
04:11
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يقول مرجع سياسي ان الشائعات التي تتناول اعرق الجامعات في لبنان انما تنطلق من احزاب ممانعة وجامعات حديثة النشأة تعيش كالطفيليات
المصدر: النهار
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