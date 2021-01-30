تجارة جديدة

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Lebanon 24
30-01-2021 | 04:18
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راجت في الايام الماضية تجارة الات تزويد الاوكسيجين ما ادى الى تنافس في الاسعار خفض قيمتها من 1500 الى 500 دولار 
المصدر: النهار
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تجارة

أوكسيجين

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