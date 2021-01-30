لبنان

امتناع عن اعطاء الاسماء

Lebanon 24
30-01-2021 | 04:24
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تمتنع وزارات معنية عن الإعلان عن أسماء التجار المستفيدين من أموال الدعم المخصص للسلع والمواد الغذائية، خلافاً للآلية التي أوجبت نشر لوائح بالأسماء والسلع والكميات المدعومة على مواقعها الالكترونية.
المصدر: نداء الوطن
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