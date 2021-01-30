امتناع عن اعطاء الاسماء

تمتنع وزارات معنية عن الإعلان عن أسماء التجار المستفيدين من أموال الدعم المخصص للسلع والمواد الغذائية، خلافاً للآلية التي أوجبت نشر لوائح بالأسماء والسلع والكميات المدعومة على مواقعها الالكترونية.