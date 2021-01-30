لبنان

ارتفاع في الاسعار

Lebanon 24
30-01-2021 | 04:42
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إرتفعت أسعار المنتجات التبغية بنسبة 30% عن التسعيرة المحددة من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك خلال فترة الإقفال العام، في ظل غياب فاضح للجهات الرقابية المعنية.
المصدر: نداء الوطن
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30/01/2021 10:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24

التبغ

ارتفاع في الاسعار

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