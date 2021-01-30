تخفيض رواتب

يتردد أنّ موظفين في مؤسسة سياحية كبرى تبلغوا أنّ الادارة ستعمد إلى حسم ثلث رواتبهم بدءاً من شهر شباط المقبل بسبب تراجع ايرادات المؤسسة على نحو حاد.

