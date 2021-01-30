لبنان

تخفيض رواتب

Lebanon 24
30-01-2021 | 04:49
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يتردد أنّ موظفين في مؤسسة سياحية كبرى تبلغوا أنّ الادارة ستعمد إلى حسم ثلث رواتبهم بدءاً من شهر شباط المقبل بسبب تراجع ايرادات المؤسسة على نحو حاد.
المصدر: نداء الوطن
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