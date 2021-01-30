انتصارات وهمية في "الصحة"...

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" بعيداً عن طبول اللغة الجوفاء، التي تدق ليل نهار ممجدة "انتصارات" وزارة الصحة وعراضاتها الإعلامية كإحالة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن البارحة على النيابة العامة التمييزية مستشفيي سانت تيريز وقبرشمون الحكومي بتهمة ملفقة وإدعاء وتشكيك مفاده "رفضهما استقبال مريضين في حال حرجة وتقديم الإسعافات اللازمة لهما"... كان لا بد من ملاحقة الملفين لما عهده المواطن من تجنيات واستنسابية مع أي مستشفى لا تدور في حلقة الطاعة والرضى. وما وجدناه كان صادماً!تقول الرواية الرسمية، التي صدرت على لسان الوزير أن "مستشفى سانت تيريز رفض استقبال مريض بـ"كورونا" أصيب بنوبة قلبية بحجة عدم توافر أسرة ولم يقدم له الفريق الطبي التابع للمستشفى أية إسعافات على الرغم من وضعه الصحي المتأزم ما أدى إلى وفاة المريض أمام باب المستشفى"، وأكد "قراره فسخ العقد الموقع مع المستشفى "لارتكابه مخالفة واضحة لبنوده".أما رئيسة المستشفى الراهبة بول ماري بوراشد فتروي لـ"نداء الوطن" ما حدث: ورد إتصال من غرفة العمليات التابعة للصليب الأحمر يسأل عن امكانية استقبال مريض كورونا، فكان جواب المستشفى بعدم قدرتها على ذلك لأسباب موجبة ولأن قسم كورونا ممتلئ وغرف الطوارئ وصلت إلى سعتها بحالات حرجة، وأنهم قاموا بتبليغ الوزارة بذلك.