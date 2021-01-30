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لبنان
تقنين قاسٍ بعد تأمين "ملايين الدولارات"... لتأجيل الانفجار الكبير
Lebanon 24
30-01-2021
|
05:35
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" انتهى عقد سوناطرك، وقررت وزارة الطاقة الاستعانة بآلية العقود الفورية المعروفة باسم Spot Cargo لتأمين الفيول أويل والغاز أويل حاجة مؤسسة كهرباء لبنان. وبالفعل، فقد أجرت في الأسبوع الماضي، العقد الأول لها لتأمين 70 ألف طنّ متري من الفيول Grade A لشهر شباط المقبل، على أن تكون الشحنة على مرحلتين، وقد أعلنت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أنّ خمس شركات عالمية أبدت اهتمامها بالمشاركة لكن ثلاثاً فقط قدّمت عروضها فيما امتنعت شركتان عن المشاركة، وقد دُعيت الشركات الثلاث إلى اجتماع عبر تقنية الـZoom meeting لفضّ العروض بحضور لجنة التلزيم ومندوبي الشركات، وقد تبيّن أنّ عرضاً واحداً لم يتطابق مع الشروط المحددة بموجب العرض وتمّت مراسلة الشركة للاستجابة للشروط لكنها أبلغت الوزارة عدم امكانيتها استيفاءها وبالتالي انسحبت من المناقصة، فتمّ تلزيم المناقصة للعرض الذي قدّم السعر الأدنى.
اللافت أنّ الوزارة لم تعلن اسم الفائز بالعقد، ليتبيّن أنّ شركة ZR Energy هي التي قدّمت السعر الأدنى لتكون الشركة "العالمية" وفق توصيف نتائج العرض المقدم من جانب الوزارة، وهي التي سيُعهد إليها تأمين الكمية المطلوبة من الفيول إلى مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإشارة إلى أنّ الشركة ذاتها كانت تتولى هذه المهمة وفق عقد ضمني مع شركة "سوناطراك"، وهي التي ورد اسمها في ملف "الفيول المغشوش" وتمّت ادانتها في القرار الظني، لكنّ وزارة الطاقة لم تتمكن من إخراجها من المناقصة بعد استشارة هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت أنّ الشركة لا تزال تتمتع بقرينة البراءة طالما أنّ لا حكم نهائياً صادراً بحقها. لكن العقد الفوري الموقّع معها سيُحمّل الوزارة مسؤولية مضاعفة اذا لم تتمكن من مراقبة الفيول المستورد.
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المصدر: نداء الوطن
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