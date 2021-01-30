لبنان

إشكال في زقاق البلاط وإطلاق نار.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
30-01-2021 | 11:31
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وقع إشكال ليلاً في منطقة زقاق البلاط في بيروت تخلله إطلاق نار، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24". 
 
وأفادت المعلومات عن سقوط جريح إثر مداهمة لفرع المعلومات.
 
 
 
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إطلاق نار

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