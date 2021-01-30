إشكال في زقاق البلاط وإطلاق نار.. إليكم ما جرى

وقع إشكال ليلاً في منطقة زقاق البلاط في بيروت تخلله إطلاق نار، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".

وأفادت المعلومات عن سقوط جريح إثر مداهمة لفرع المعلومات.