لبنان

برّي ردّاً على سجال عون - الحريري: لا ثقة بحكومة بلا تحقيق جنائي

Lebanon 24
30-01-2021 | 06:03
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ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال، ردّاً على السجال الدائر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حيال التحقيق الجنائي: "لن أمنح أيّ حكومة الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق الجنائي. كنت قلت سابقاً في جلسة مجلس النواب أنني مع إجراء تحقيق جنائي وأن يشمل حسابات كلّ مؤسسات الدولة، وزارات وإدارات وصناديق ومصرف لبنان، وقلت ولا أزال أقول أنّ أول ما يجب أن يبدأ به التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة".
المصدر: الأخبار
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