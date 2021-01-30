البلد لا يتحمّل جبهات

يؤكد قياديون في حزب معارض فاعل رفض رئيس الحزب الإنضمام إلى أي جبهة لأنّ البلد ضعيف ومفلس ولا يتحمّل جبهات في ظلّ خريطة المنطقة، بحسب أسرار "الجمهورية".

