لبنان

أجندة بايدن.. لن يفتح ملف لبنان قبل هذا الموعد

Lebanon 24
30-01-2021 | 07:06
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في معرض تقييمه للسياسة الأميركية تجاه لبنان قال أحد العائدين حديثاً من واشنطن لمسؤول كبير: "اذا فكّر جو بايدن يحكي من جديد عن لبنان، مش رح يحكي قبل 6 أشهر"، بحسب أسرار "الجمهورية".
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