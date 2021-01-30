أجندة بايدن.. لن يفتح ملف لبنان قبل هذا الموعد

في معرض تقييمه للسياسة الأميركية تجاه لبنان قال أحد العائدين حديثاً من واشنطن لمسؤول كبير: "اذا فكّر جو بايدن يحكي من جديد عن لبنان، مش رح يحكي قبل 6 أشهر"، بحسب أسرار "الجمهورية".