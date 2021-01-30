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لبنان
البلد معلّق على اولويات شخصية.. التأليف صفحة طويت!
Lebanon 24
30-01-2021
|
07:15
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أكدت مصادر موثوقة مدركة لحجم الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بقولها لـ"الجمهورية": "الثابت في مسار التأليف، انّ الرئيسين في مكان آخر، يعلّقان البلد على مزاجين متصادمين عائمين على اولويات خاصة او بالأحرى شخصية، يُراد منها كسر الآخر، وتبعاً لذلك، فإنّ تأليف الحكومة كان صفحة مفتوحة وطويت. فالرئيس المكلّف لن يتخلّى عن ورقة التكليف، وهو يؤكّد ذلك امام الجميع بأنّه سيبقى ممسكاً بهذه الورقة الى النهاية، ومتمسكاً بتوجّهه نحو تأليف حكومة لا يتحكّم بها عون وجبران باسيل".
المصدر: الجمهورية
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