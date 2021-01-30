فترة طويلة من انعدام التوازن السياسي والحكومي؟

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الاجواء التي تعكس الهوة الواسعة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وكما تؤكّد مصادر موثوقة مدركة لحجم الخلاف بينهما، أفشلت كلّ الوساطات الداخليّة للتقريب بينهما، وسبق لها أن افشلت المبادرة الفرنسيّة، وهي نفسها الأجواء التي تشكّل فشلاً مسبقاً لأيّ مسعى خارجي قد يتجدّد تجاه لبنان، سواء أكان من الفرنسيين او غيرهم. ومعنى ذلك، انّ الوضع في لبنان مرشح لأن يخضع لفترة طويلة من انعدام التوازن السياسي والحكومي، والمراوحة السلبية في شتى المجالات، مع ما قد يرافق ذلك من أثمان باهظة قد يدفعها البلد في اقتصاده واستقراره وامنه.