محاولة سلب في أبي سمراء.. هكذا باءت بالفشل

اقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على محاولة سلب احد الاشخاص اثناء مروره سيراً على الاقدام في منطقة ابي سمراء - طرابلس.



وقد باءت محاولتهما بالفشل بعدما تمكن المواطن من الفرار منهما بسرعة، إثر مرور سيارة بالمكان.