توقيف 11 شخصا بأحداث طرابلس.. والمشتبه به الأساسي قيد التحقيق

منذ قيام عدد من المحتجين برمي القنابل باتجاه سرايا طرابلس اول من امس، تضاعفت جهود القوى الامنية في متابعة الافلام وكاميرات المراقبة لكشف هوية الفاعلين، حيث تمكنت هذه القوى من توقيف 11 شخصا حتى مساء أمس مشتبه بمشاركتهم برمي قنابل حربية وقنابل مولوتوف باتجاه السرايا، وفق ما أشارت مصادر خاصة لـ"لبنان 24".في هذا الاطار، تمحور التركيز الاساسي لشعبة المعلومات حول تحديد ملقي القنبلة التي استهدفت ضباطا وعناصر شعبة المعلومات اول من امس، والتي اصيب خلالها 12 عنصرا بين ضباط وعناصر.وقد تمكنت دورية من شعبة المعلومات حوالي الساعة السابعة من مساء امس من توقيف المشتبه به الاساسي الذي استهدف الضباط والعناصر بالقنبلة وذلك في محيط ساحة النور في طرابلس .وتم تحويله للتحقيق فوراً لمعرفة مرجعيته والاهداف التي كان ينوي تحقيقها بهذه الاعمال.