الفساد والترهيب... لغة فرنسية – أميركية

فسرّت بعض المصادر المراقبة ربط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين "الفساد" و"الترهيب" بأنه خليط من مشروع فرنسي (الفساد) وآخر أميركي (الترهيب)، وهو جاء نتيجة الإتصال بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن.